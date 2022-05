Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a asigurat luni ca Rusia va continua negocierile de pace cu Ucraina si a avertizat asupra pericolului real al unui razboi mondial, transmite AFP. „Bunavointa are limitele ei. Si daca nu este reciproca, nu contribuie la procesul de negociere”, a spus Lavrov,…

- Rudele militarilor care slujesc in conflictul din Ucraina sunt apelate de pe numere ascunse de escroci care se ofera sa ajute la eliberarea lor din captivitate, in schimbul unor sume de bani, conform unui anunț facut de Marina Forțelor Armate ale Ucrainei pe Facebook. „Profitand de starea emoționala…

- France24 face referire la alegerile legislative care vor avea loc duminica in Ungaria. Razboiul din Ucraina este “ghimpele din coasta lui Viktor Orban in ajunul alegerilor legislative”, opineaza media franceza. France24 arata ca “in Ungaria, razboiul din Ucraina a intrat ca subiect principal in campania…

- Momsi este prima aplicație disponibila in Romania, Ucraina și toate țarile vecine Ucrainei, ca sa fie de folos mamelor refugiate. Aplicația este gratuita, nu conține reclame și este disponibila in Romania, Polonia, Ucraina, Ungaria, Slovacia și Republica Moldova. Ionuț Țurlea este creatorul aplicației.…

- In pofida faptului ca a inregistrat și pierderi, Ucraina are in prezent cu 43 de tancuri mai mult decat la inceputul razboiului. Explicația vine de la numarul mare de tancuri capturate intacte de la forțele ruse, conform publicației Business Ukraine. Potrivit datelor transmise de autoritațile naționale,…

- In urma unui acord intre CFR Calatori și MAV Start, de sambata seara calatoria refugiaților care pleaca din Romania spre Ungaria este gratuita, anunța compania de transport feroviar pentru calatori din Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat vineri ca Uniunea Europeana este pregatita sa adopte "noi sanctiune dure" daca presedintele rus Vladimir Putin "nu opreste razboiul pe care l-a declansat" in Ucraina, informeaza AFP si DPA.

- Bombardamentele continua pentru a opta zi in mai multe zone din Ucraina, ținta fiind principalele orașe. In continuare, Ucraina rezista. Explozii masive au fost auzite la Kiev in jurul orei 4 a.m., ora locala. Imaginile postate pe rețelele de socializare au aratat o explozie luminand cerul nopți, conform…