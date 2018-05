Stiri pe aceeasi tema

- Un nou concurs. Un nou succes. Concursul Național de Interpretare Instrumentala ”Marcel Budala”, destinat elevilor școlilor de arte din Republica Moldova, organizat la Calarași, s-a soldat cu rezultate frumoase și satisfacții atat pentru organizatori, cat și pentru participanți. Pe 8 mai, pe scena…

- Invitati la acest eveniment, organizat de catre Inspectoratul Scolar Judetean Iasi, impreuna cu Universitatea „Al.I. Cuza", prin Facultatea de Filosofie si Sitinte Social-Politice, Departamentul de Sociologie si Asistenta Sociala, vor fi deputata Camelia Gavrila, si sefa ISJ Genoveva Farcas. Evenimentul…

- Muzeul Unirii gazduiește pe data de 11 mai 2018, ora 13, cea de-a doua activitate „Șezatoarea in spațiul vrancean”, din cadrul proiectului educațional „Tradiții de ieri și de azi in spațiul vrancean”. Aceasta activitate este realizata avand ca partener Colegiul tehnic „Gheorghe Asachi”…

- A inceput prima actiune comuna de promovare a ofertei educationale in randul elevilor din toata tara demarata de cele cinci universitati publice din Iasi, in colaborare cu Primaria Municipiului. Sub sloganul „Iasi, orasul studentiei tale. Porti deschise la universitatile iesene", Universitatea „Al.I.…

- Potrivit unui comunicat de presa emis de Vicariatul Romei, vor primi sacramentul preotiei 16 diaconi, 11 dintre ei fiind hirotoniti pentru dieceza Romei. Sase dintre viitorii preoti au urmat formarea la Colegiul diecezan misionar din Roma "Redemptoris Mater", cinci la Seminarul Roman Major, patru in…

- De astazi incepe prima actiune comuna de promovare a ofertei educationale in randul elevilor din toata tara demarata de cele cinci universitati publice din Iasi, in colaborare cu Primaria Municipiului. Sub sloganul „Iasi, orasul studentiei tale. Porti deschise la universitatile iesene", Universitatea…

- Fanica (Fanuș) Neagu S-a nascut la 5 aprilie 1932, in orașul Gradiștea-de-Sus din județul Ramnicu Sarat, intr-o familie de țarani. A studiat primii cinci ani de școala primara in satul natal. Iși continua studiile intre 1944 și 1948 la Liceul Militar din Iași (trei ani ii urmeaza la Liceul Militar din…

- Cincisprezece persoane si institutii, printre care Nuntiul Apostolic in Romania, Miguel Maury Buendia, si ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Paul Brummell, au primit decoratii, luni seara, de la Custodele Coroanei romane, Margareta, cu ocazia zilei sale de nastere, in cadrul unei ceremonii…