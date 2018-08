Stiri pe aceeasi tema

- Viceprim-ministrul Paul Stanescu va exercita, in perioada 6-13 august, atributiile premierului Viorica Dancila privind conducerea operativa a Executivului, potrivit unei decizii publicate marti in Monitorul Oficial. „Decizie pentru exercitarea unor atributii. In temeiul art. 19 din Legea 90/2001 privind…

- În aceasta dimineața la ora 05.28, salvatorii au scos dintre fiare doua persoane blocate în urma unui accident care a avut loc pe traseul Balți-Glodeni în preajma satelor Stuzovca și Sadovoe. Potrivit datelor Inspectoratului General pentru Situații de Urgența,…

- Epava avionului prabușit intr-un lac din Bacau in urma accidentului aviatic in care cei doi piloți au reușit sa se catapulteze și sa scape cu viața nu a putut fi recuperata de catre autoritați din cauza lipsei unor utilaje cu care sa fie adusa la mal. Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) și…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat marti, la inceputul sedintei de Guvern, ca va fi adoptata o Ordonanta de urgenta, la initiativa Ministerului de Interne, pentru achizitionarea unor elicoptere si a unor simulatoare de zbor pentru Inspectoratul General de Aviatie. Potrivit premierului, achizitiile…

- Premierul Viorica Dancila a solicitat joi Ministerului Afacerilor Interne si Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta sa actioneze pentru a preveni inundatiile si sa ia masuri pentru a ajuta populatia. "Rog Ministerul de Interne, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta sa actioneze…

- Peste 4500 de angajati ai Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, cu 2100 de autospeciale, sunt pregatiti sa intervina în perioada minivacantei de Rusalii pentru acordarea de îngrijiri medicale sau stingerea incendiilor. Suplimentar, sunt pregatite echipaje pe A2 si…

- Una dintre cladirile fostei Mine Sarmasag, aflata de cativa ani in proprietatea Consiliului Judetean Salaj, ar putea fi transformata intr-un centru de pregatire al echipelor de interventie ale Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta. Oficialii IGSU se vor intalni zilele urmatoare atat cu…

- Manuela Harabor a fost desemnata consilier onorific al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata miercuri in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie a premierului, Andrei Ignat a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Apararii Nationale,…