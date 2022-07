Stiri pe aceeasi tema

- ■ alt inculpat a primit 3 ani de detentie ■ ambii au fost incarcerati dupa ce au fost prinsi de anchetatorii de la DIICOT ■ Doi nemteni au primit aspre pedepse dupa ce au fost acuzati de trafic de heroina. Unul dintre inculpati, Bogdan Gabriel Vrinceanu, de 32 de ani, a fost condamnat de magistratii…

- Militarii Batalionului 33 Vanatori de Munte ”Posada” din municipiul Curtea de Argeș au executat instrucție in comun cu aeronave IAR 330, puse la dispoziție de Baza 90 Transport Aerian Otopeni ”Comandor aviator Gheorghe Banciulescu”. Citește și: Mistocratie la Inspectoratul Scolar. Au schimbat pe Tandea…

- La 10 mai, Romania celebreaza 145 de ani de la declararea Independenței de stat, proclamata in Parlamentul Romaniei de catre Mihail Kogalniceanu, ministru de externe in guvernul condus de liberalul Ion C. Bratianu, și dobandita cu arma in mana in Razboiul de Independența de la 1877, pe campurile de…

- Razboiul din Ucraina va provoca "cel mai mare șoc asupra prețurilor tuturor marfurilor" din ultimii 50 de ani, a avertizat Banca Mondiala, care a adaugat ca preturile la alimente si energie ar putea ramane la un nivel ridicat pana la sfarsitul anului 2024.

- In cel mai recent atac asupra orașului Odesa au murit opt persoane și cel puțin 18 sunt ranite. Printre cele care au fost lovite de bombe chiar in casa lor se numara și jurnalista Valeria Glodan, impreuna cu fiica ei de 3 luni. Valeria era și manager de PR și se nascuse la Kherson. La Odesa se mutase…

- Cristian Tudor Popescu: Obiectivul lui Putin este sa cucereasca Ucraina, intreaga Ucraina. Am tot auzit ca „domne, e clar, nu mai vrea decat sa ia Lugansk-ul, sa ia Donețk-ul și pe urma se intinde pana la Odesa și face joncțiunea cu Transnistria, și gata. E in regula, a ocupat litoralul Marii Negre”.…

- Un tribunal rus a amendat compania Google cu 11 milioane de ruble (137.763 de dolari) pentru ca nu a șters informațiile ”false” despre conflictul din Ucraina și pentru videoclipurile de pe YouTube produse de grupurile de extrema dreapta ucrainene.

- Romania nu e implicata in actiuni militare legate de razboiul din Ucraina Nicolae-Ionel Ciuca. Foto: Arhiva. România nu este în prezent implicata în actiuni militare legate de razboiul din Ucraina, a subliniat ceva mai devreme premierul Nicolae Ciuca, dezmintind…