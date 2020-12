Stiri pe aceeasi tema

- Generalul in retragere Lloyd Austin, care s-a aflat in fruntea comandamentului fortelor americane din Orientul Mijlociu in administratia Obama, urmeaza sa fie numit secretar al Apararii in noua administrație Joe Biden, relateaza presa americana citand surse sub acoperirea anonimatului.

- Presedintele ales Joe Biden a numit duminica o echipa exclusiv feminina responsabila cu comunicarea viitoarei administrații de la Casa Alba. Sint colaboratoare apropiate de-ale sale, care fac parte din cercul de consilieri sau din echipa de campanie, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. Astfel,…

- Presedintele ales Joe Biden ar inclina spre fostul consilier de securitate in administratia Obama si diplomatul Tom Donilon pentru postul de director CIA, au dezvaluit surse familiare cu situatia pentru Politico.

- Intr-un interviu pentru NBC News, primul dupa ce a fost proiectat castigator al scrutinului de pe 3 noiembrie, presedintele ales Joe Biden a apreciat ca fiind „sincera” comunicarea din partea Casei Albe la inceputul tranzitiei care a fost demarata ieri.

- Presedintele ales Joe Biden a afirmat, luni, ca ”multi alti oameni ar putea muri” daca presedintele Donald Trump va continua sa blocheze eforturile de a planifica transferul puterii, in timp ce pandemia de coronavirus se agraveaza, el adaugand ca nu va ezita sa se vaccineze, transmite Reuters, conform…

