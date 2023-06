Stiri pe aceeasi tema

- Pana in dimineața zilei de 22 iunie 2023, AFU a eliminat 222.650 de soldați ai armatei Federației Ruse. Alți 650 de militari au fost eliminați in ultimele 24 de ore. Cifrele sunt in curs de actualizare. Acest lucru a fost raportat de catre Statul Major al AFU. Pierderile totale de lupta ale armatei…

- Vladimir Saldo, guvernatorul instalat de Moscova in regiunea Herson, ocupata de rusi, sustine ca Ucraina a incercat sa il asasineze, saptamana trecuta, potrivit CNN . Fortele ucrainene au lansat peste zece rachete ”de mare precizie” catre ”presupusa locatie a sa” in regiunea din sudul tarii, a sustinut…

- In orașul portuar Odesa din sudul țarii, autoritațile au transmis ca apararea aeriana a doborat joi toate cele 18 drone rusești care s-au apropiat de regiune. Armata ucraineana ”inainteaza” pe front, in pofida unei ”rezistente puternice” a trupelor ruse, mai ales in sud, anunta intr-o conferinta de…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a multumit luni, 5 iunie, trupelor sale pentru castigurile teritoriale pe care le revendica in apropierea orasului devastat Bahmut din estul tarii, ironizand reactia „isterica” a Moscovei care sustine ca a respins atacuri de amploare, noteaza Hotnews . „Vedem…

- Autorul Pavel Filatiev, militar profesionist in Regimentul 56 Garda Asalt Aerian al armatei ruse, a ajuns pe frontul din Ucraina in februarie 2022. Doua luni mai tarziu, este evacuat pentru spitalizare.In cele din urma ia hotararea sa demisioneze din armata, sa nu mai aiba de-a face cu așa zisa „operațiune…

- Apararea antiaeriana ucraineana a anunțat ca a distrus 15 rachete lansate de ruși care se indreptau catre zona Kiev. Conform declarațiilor autoritaților ucrainene, un total de 18 rachete care vizau ținte din intreaga țara, inclusiv din regiunea Kiev, au fost lansate de ruși. STIRIPESURSE.RO va prezinta…

- Armata rusa a lansat o campanie video pentru a atrage mai mulți soldați profesioniști care sa lupte in Ucraina, provocandu-i pe cei interesați sa demonstreze ca sunt „barbați adevarați” și sa schimbe viața civila monotona cu provocarea de pe campul de lupta, informeaza The Guardian.Moscova incearca…

- Rusia a pierdut in razboiul din Ucraina peste 10.000 de unitați de echipament militar, inclusiv 1.950 de tancuri, se arata intr-o analiza a portalui Oryx. Pierderile pe campul de lupta și sancțiunile occidentale au lasat armata rusa intr-o stare de declin.