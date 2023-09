Stiri pe aceeasi tema

- Generalul rus Serghei Surovikin, demis din functia de sef al Fortelor Aerospatiale Ruse dupa rebeliunea armata a Grupului Wagner, a fost numit presedinte al Comisiei de Coordonare pentru Afaceri de Aparare Aeriana din Comunitatea Statelor Independente (CSI), a relatat duminica agentia Eurasia Daily.

- Generalul rus Serghei Surovikin, cunoscut sub numele de „generalul Armaghedon”, care nu a mai fost vazut in public de la revolta esuata a mercenarilor Wagner, in iunie, si despre care se spunea ca a fost interogat, arestat si demis din functie pentru suspiciunea ca ar fi fost implicat in rebeliune,…

- Generalul rus Serghei Surovikin, despre care se crede ca este un aliat al șefului gruparii de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, aflat in exil in Belarus, a fost inlaturat din poziția de lider pe care o avea in razboiul impotriva Ucrainei și se afla in arest la domiciliu, potrivit unor relatari ale…

- Serghei Surovikin, supranumit și „Generalul Armaghedon”, care nu a mai fost vazut in public de la rebeliunea eșuata a gruparii Wagner, se „odihneste”, a declarat presedintele Comisiei de Aparare din cadrul Dumei de Stat, Andrei Kartapolov, relateaza CNN.

- Generalul rus Serghei Surovikin, zis și „generalul Armaghedon”, a fost arestat dupa revolta grupului Wagner, scrie The Moscow Times. Comandantul adjunct al trupelor ruse din Ucraina, generalul Serghei Surovikin, a fost arestat, transmite The Moscow Times, citand doua surse apropiate Ministerului Apararii.…

- Generalul rus Serghei Surovikin ar fi fost arestat, scrie The Moscow Times, citand surse din Ministerul rus al Apararii. Una dintre sursele publicației susține ca Surovikin a fost reținut in legatura cu rebeliunea grupului Wagner, despre care acesta ar fi știut din timp.

- Serghei Surovikin, generalul "Armaghedon" din armata rusa, ar fi fost arestat dupa revolta Wagner. Surovikin ar fi știut ca Evgheni Prigojin va organiza insurgența de la finele saptamanii trecute.

- Serghei Surovikin, generalul "Armaghedon" din armata rusa, ar fi fost arestat dupa revolta Wagner. Surovikin ar fi știut ca Evgheni Prigojin va organiza insurgența de la finele saptamanii trecute.