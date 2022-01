Stiri pe aceeasi tema

- „Azi am invitat Rusia și toți aliații NATO sa participe la o serie de reuniuni ale Consiliului NATO-Rusia in viitorul apropiat”, a declarat el, citat de AFP, potrivit Agerpres. Secretarul general al NATO a invitat Moscova și partenerii din Alianța la discuții suplimentare cu privire la Ucraina, pe fondul…

- Republica Moldova trebuie sa coopereze cu vecinii ei, Romania și Ucraina, daca vrea protecție in fața Rusiei. Acest punct de vedere este exprimat de generalul Ben Hodges, fostul șef al trupelor SUA din Europa. Republica Moldova este o țara neutra iar din acest motiv sprijinul politic și militar pe care-l…

- Forțele ruse inconjoara acum Ucraina din trei parți, iar oficialii occidentali se tem ca o operațiune militara ar putea incepe chiar in aceasta luna, relateaza The New York Times intr-o analiza inaintea unor noi negocieri Rusia vs SUA pe marginea starii de securitate din Europa de Est. Cu toate evoluțiile…

- Potrivit Kremlinului, cei doi sefi de stat si-au exprimat dorinta de a continua discutiile cu prilejul videoconferintei din 7 decembrie care s-a axat pe relatiile Est-Vest, aflate la cel mai de jos nivel de la incheierea Razboiului Rece si care sunt in prezent incordate din cauza mobilizarii de trupe…

- Ministerul de Externe al Germaniei a declarat ca a continuat sa coopereze indeaproape cu administratia americana cu privire la implementarea unei declaratii comune privind conducta de 11 miliarde de dolari. Administratia Biden a renuntat la sanctiunile impuse operatorului de conducte si a incheiat un…

- Statele Unite ii atentioneaza pe aliatii din Uniunea Europeana ca Rusia ar putea lua in calcul o invazie a Ucrainei pe fondul escaladarii tensiunilor dintre Moscova si blocul comunitar pe tema migrantilor si a stocurilor de energie, a informat Bloomberg, potrivit news.ro . Rusia a negat orice intentii…