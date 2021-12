Iulian Cristian Gherghe, cu gradul de general-maior in rezerva, fost director adjunct al Directiei Generale de Informatii a Apararii (DGIA), a fost condamnat definitiv, marti, de Inalta Curte de Casatie si Justitie la un an si cinci luni inchisoare cu suspendare pentru savarsirea infractiunilor de delapidare, fals material in inscrisuri oficiale, fals intelectual si uz de fals, potrivit Agerpres.Fostul director adjunct al Directiei Generale de Informatii a Apararii Iulian-Cristian Gherghe a fost arestat pentru 30 de zile in luna martie a acestui an. In septembrie Curtea Militara de Apel București…