Stiri pe aceeasi tema

- Un avion rusesc a lansat „accidental” o racheta in apropierea unui avion britanic care patrula in spațiul aerian internațional deasupra Marii Negre, a anunțat, joi, ministrul Apararii Ben Wallace, relateaza Reuters. Wallace a declarat in Parlamentul de la Londra ca Marea Britanie a suspendat patrulele…

- India așteapta dovezi din partea Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) daca exista o legatura intre patru siropuri pentru tuse produse de o companie naționala și moartea a zeci de copii in Gambia. OMS a transmis ca medicamentul poate provoca leziuni renale, au declarat doi oficiali indieni, scrie…

- Campania din Cehia care a strans 1,2 milioane de euro pentru un ”cadou” destinat lui Putin. O campanie de strangere de fonduri in Cehia a adunat suficienti bani pentru a cumpara un tanc modern de lupta T-72 pentru Ucraina, relateaza DPA. Organizatorii campaniei au anuntat ca, intr-o luna, campania a…

- Castelul Bran a fost surprins vineri cu un steag negru pe o suprafața destul de mare a unuia dintre turnurile sale. Conducerea castelului susține ca gestul reprezinta insemnul de doliu pentru moartea reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii. Dupa moartea reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, conducerea…

- Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a acuzat Occidentul ca joaca un „meci de șah cu moartea” in sprijinul acordat Ucrainei, relateaza The Guardian. Potrivit publicației britanice, intr-o postare pe Vkontake, cea mai mare rețea de socializare din Rusia, Medvedev, care in prezent ocupa funcția de vicepreședinte…

- Compania rusa de stat Gazprom va plati 8,6 miliarde de lire sterline (9,95 miliarde de euro) catre Kremlin, dupa ce a inregistrat profituri record, relateaza The Guardian. Compania a raportat un profit net de 2,5 miliarde de ruble (41,4 miliarde de euro) in primele șase luni ale acestui an. Kremlinul…

- Norvegia si Marea Britanie isi unesc fortele pentru a achizitiona micro-drone Black Hornet pentru a le trimite in Ucraina, scrie The Guardian. Costul va fi de pana la 90 de milioane de coroane norvegiene (aproximativ 8 milioane de lire sterline) si va include unitati Black Hornet, piese de schimb, transport…

- Aleksandr Dughin a facut, luni, primele declaratii despre moartea fiicei sale, Daria Dughina, in explozia unei masini, si a invinovatit Ucraina pentru moartea ei, subliniind ca ”si-a jertfit viata ca o fecioara sacrificata pe altar”, relateaza CNN. Aleksandr Dughin este un mare sustinator ar imperialismului…