- Compania americana Boeing a anuntat miercuri ca va reduce productia modelelor sale de varf 787 si 777 si va intarzia planurile privind avionul de pasageri 737 MAX, dupa ce a raportat pierderi trimestriale mai mari decat se estima, in contextul efectelor negative ale pandemiei de coronavirus (COVID-19),…

- PSA Group, producatorul Peugeot, a obtinut profit in primul semestru al acestui an, chiar daca pandemia de Covid-19 i-a afectat puternic veniturile, si a anuntat ca revenirea puternica a vanzarilor pe pietele principale din Europa din luna iunie a continuat si in iulie, transmite Reuters.Producatorul…

- In luna mai, Tesla a redus si preturile automobilelor Model 3, Model X si Model S. Compania condusa de Elon Musk a raportat o scadere sub asteptari a vanzarilor de automobile in trimestrul al doilea, in pofida impactului pandemiei asupra industriei auto la nivel global. Pretul SUV-ului Model Y porneste…

- Air France va renunta la 16% din forta sa de munca, respectiv 7.500 de angajati. Compania a pierdut 15 mil. euro pe zi, din cauza pandemiei Air France a confirmat ca intentioneaza sa renunte la aproximativ 7.500 de angajati, inclusiv 1.000 de la subsidiara "HOP!", pe fondul crizei provocate…

- Grupul auto Daimler a anuntat vineri extinderea parteneriatului strategic cu Farasis Energy (Ganzhou) Co, un pact care include preluarea unei participatii de aproximativ 3% la producatorul chinez de baterii, transmit EFE si Reuters. In Romania, Daimler are doua unitati de productie, la Cugir si Sebes.…

- Cel mai mare grup aerospatial din Europa a aratat ca va desfiinta aproximativ 5.000 de locuri de munca in Franta, 5.100 in Germania, 900 in Spania, 1.700 in Marea Britanie si 1.300 in alte regiuni, pentru un total de 14.000. Compania convenise deja desfiintarea a 900 de locuri de munca la divizia Premium…

- Croatia se asteapta ca, pana la finele acestei luni, sa demareze negocierile cu grupul ungar MOL privind posibilitatea rascumpararii actiunilor pe care MOL le detine la compania petroliera croata INA, a declarat miercuri ministrul croat al Energiei si Mediului, Tomislav Coric, transmite Reuters,…

- Gigant auto german, cu 20.000 de angajați in Romania, anunța injumatațirea profitului operational, din cauza restricțiilor impuse de pandemie Grupul german Continental AG va extinde reducerile de costuri dupa ce profitul operational a scazut cu 47%, pe fondul masurilor adoptate pentru a tine sub control…