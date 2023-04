General ucrainean: Un spion care a lucrat la Cernăuți a confirmat cel puțin o întâlnire a lui George Simion cu serviciile speciale rusești Un general ucrainean din serviciile de spionaj afirma ca un ofițer al serviciului secret SBU care a lucrat la Cernauți in timpul președinției lui Ianukovici a confirmat cel puțin o intalnire a deputatului roman George Simion cu serviciile speciale rusești. „In ceea ce privește un alt politician roman, deputatul George Simion, și contactele sale cu reședința serviciilor speciale rusești din Ucraina, (generalul) Skipalski a declarat ca un ofițer SBU care a lucrat la Cernauți in timpul președinției lui Ianukovici a confirmat cel puțin o astfel de intalnire”, scrie publicația ucraineana Obozrevatel… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

