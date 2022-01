Stiri pe aceeasi tema

- Generalul in rezerva Florin Mihalache, fost director adjunct al Serviciului de Telecomunicatii Speciale in perioada 2001-2005, a fost reținut de procurorii DNA. Acesta ar fi fost prins in flagrant primind mita 75.000 de euro de la administratorul unei firme, caruia inițial ii ceruse o mașina de lux,…

- Aproximativ 150 de pasageri de pe un vas de croaziera care a ajuns in portul Genova luni, din Marsilia, au fost testați pozitiv la COVID, inainte de debarcare. Pasagerii, majoritatea italieni, au fost izolați in cabine in așteptarea Serviciului de Sanatate Maritima, a Capitaniei Portului și a Protecției…

- Soțul Dianei Șoșoaca s-a prezentat, joi, la Secția 6 Poliție pentru a semna pentru controlul judiciar. Silviu Șoșoaca a raspuns acuzațiilor aduse de jurnalista italiana Lucia Goracci, negand ca ar fi mușcat-o de mana. „Nu am mușcat pe nimeni, ma faceți sa rad. Nu agresez de felul meu pe nimeni. E o…

- Un medic cardiolog de la Spitalul Județean din Brașov prins in flagrant in timp ce lua mita 8.000 de lei de la rudele unei paciente, a fost reținut de autoritați. Doctorul a primit banii in cabinetul sau, intr-o clinica privata in care iși desfașoara actvitatea. Polițistul Marian Godina a anunțat, marți,…

- Tatal vitreg al fetiței care a fost gasita moarta și incendiata la Arad a fost reținut. Asta dupa ce un apel telefonic efectuat in urma mediatizarii fotografiei i-a condus pe anchetatori direct la ușa apartamentului mamei fetei. Cea care a alertat autoritațile ar fi o ruda a familiei, care a vazut la…

- Procurorii DNA l-au retinut, miercuri, pe Viorel Dinu, consilier din cadrul Corpului de Control din Ministerul Dezvoltarii, suspectat de luare de mita. Acesta este acuzat ca ar fi primit un autoturism de lux, in valoare de peste 80.000 de euro, pentru a nu constata nereguli in cadrul unor proiecte derulate…

- Cadavrul unei fete care a disparut in urma cu 15 ani, alaturi de mama ei, a fost gasit ingropat in curtea locuinței tatalui ei. Barbatul a fost reținut, cu propunere de arestare preventiva. Conform Parchetului de pe langa Tribunalul Neamt, s-a inregistrat dosar penal ca urmare a unei sesizari vizand…