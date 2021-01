General Motors își propune să producă doar mașini electrice din 2035 ​Producatorul auto General Motors a anunțat ca ar vrea ca pâna în 2035 sa scoata din producție toate modelele pe benzina și motorina și sa produca doar mașini electrice. GM este printre primii producatori auto mari care au anunțat o ținta clara pentru un obiectiv atât de ambițios.



Va fi o schimbare formidabila fața de prezentul în care doar 2% din vânzari sunt reprezentate de vehicule electrice și compania obține venituri din vânzarile de camionete și SUV-uri cu consum mare de carburant.



Mai multe țari au anunțat ca între 2030 și 2040 vor… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

