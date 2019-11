Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii s-a reunit in sedinta miercuri, la Palatul Cotroceni, sub conducerea presedintelui Klaus Iohannis, pe ordinea de zi a reuniunii figurand propunerile de rectificare a bugetului de stat al institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale pe acest an,…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii s-a reunit in sedinta miercuri, la Palatul Cotroceni, sub conducerea presedintelui Klaus Iohannis, pe ordinea de zi a reuniunii figurand propunerile de rectificare a bugetului de stat al institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale pe acest an, avizarea…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii se reuneste miercuri, la Palatul Cotroceni, sub conducerea presedintelui Klaus Iohannis, pe ordinea de zi a sedintei figurand propunerile de rectificare a bugetului de stat al institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale pe acest an, avizarea numirii…

- Jurnalistul Antena3 Radu Tudor anunța numele noului sef al Statului Major al Apararii! Consiliul Suprem de Aparare a Tarii se reuneste miercuri, la Palatul Cotroceni, sub conducerea presedintelui Klaus Iohannis, pe ordinea de zi a sedintei figurand propunerile de rectificare a bugetului de stat al…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii se reuneste miercuri, la Palatul Cotroceni, sub conducerea presedintelui Klaus Iohannis, pe ordinea de zi a sedintei figurand propunerile de rectificare a bugetului de stat al institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale pe anul 2019, avizarea numirii…

- Miercuri, 27 noiembrie a.c., incepand cu ora 16:00, la Palatul Cotroceni, va avea loc ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, condusa de catre Președintele Romaniei, Klaus Iohannis.Pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse subiecte referitoare la: Obiectivele Romaniei la Reuniunea…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind inaintarea in gradul de general-maior cu doua stele, la trecerea in rezerva, a generalului de brigada cu o stea Gheorghe Calopareanu, la data de 30 noiembrie. Gheorghe Calopareanu este comandantul (rectorul) Universitatii Nationale…

- La Constanta se incheie exercitiul NATO, NAPLES BLUEPRINT 2019 La Constanta se încheie joi un exercitiu NATO care s-a desfasurat, saptamâna aceasta, atât în România, cât si în Bulgaria. Obiectivul l-a constituit întelegerea capacitatilor operationale…