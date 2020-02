Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a fost huiduit și fluierat, vineri, in Iași, in repetate randului, de-a lungul discursului dedicat Micii Uniri. Cele mai aprinse vociferari au venit atunci cand a facut referiri la PSD. Iohannis a zis ca PSD vrea sa blocheze din Parlament „nazuințele oamenilor”, printre…

- Rasnovul este primul oras din judet care incearca sa introduca in activitatea de taximetrie masini electrice. Astfel, tinand cont ca au existat cereri pentru obtinerea de noi autorizatii taxi, edilii rasnoveni au decis sa scoata la licitatie pentru atribuire inca 7 licente. Potrivit bzb.ro, cel mai…

- La Teatrul "Gulliver", inceputul de an marcheaza, pe langa multitudinea de planuri si proiecte in lucru, si premiera spectacolului "Ursul pacalit de vulpe", o poveste plina de joaca, ghidusie si culoare.

- Concertul Elenei Gheorghe de la Sala Palatului a fost difuzat in premiera zilele trecute pe Tvr 1, și a reușit sa trezeasca emoții puternice in randul celor care ii iubesc muzica. Artista a dedicat in intregime spectacolul bunicii sale, care a murit in anul 2017. Dada ( așa cum iși numesc aromanii…

- Pe 31 ianuarie, la Cinema Muzeul Țaranului din cadrul Muzeului Național al Țaranului Roman, din București, va avea loc premiera oficiala a documentarului, in prezența echipei filmului. Aceasta va fi urmata de alte proiecții speciale in marile orașe, printre care Timișoara, Arad, Sibiu, Cluj, Oradea…

- Dupa declarațiile șocante facute de Niculae Badalau, Organizația Județeana a PSD Brașov cere excluderea acestuia din partid. Anunțul a fost facut de fostul ministru și președintele PSD Brașov...

- Dupa o premiera de succes la Bucuresti ce a avut loc in septembrie, trei zile la rand, biletele fiind suplimentate la cererea publicului si declarate sold-out cu mult inainte de ridicarea primei cortine, musicalul „Familia Addams” ajunge si la Buzau, in premiera. Productia Teatrului Excelsior poarta…

- Pe data de 19 Noiembrie Annihilator se reintoarce in Romania si va urca pe scena din Quantic. In deschiderea formatiei din Canada pe langa formatia Archer Nation va mai urca pe scena si trupa Magnetic. PROGRAM OPEN DOORS 18:45 Magnetic: 19:00-19:30 Archer Nation: 20:00-20:40 ANNIHILATOR: 21:10-22:45…