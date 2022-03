Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite acorda un nou ajutor militar Ucrainei, in valoare de 350 de milioane de dolari, anunta secretarul de Stat american Antony Blinken, relateaza AFP preluat de news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Administratia Joseph Biden propune Congresului SUA alocarea de asistenta financiara si in materie de securitate in valoare de 6,4 miliarde de dolari Ucrainei si tarilor de pe flancul estic al NATO, in contextul agresiunii militare ruse, afirma oficiali de la Washington citati de publicatia The Hill.…

- Președintele Joe Biden a ordonat vineri Departamentului de Stat al SUA sa elibereze 350 de milioane de dolari in ajutor militar Ucrainei, in timp ce aceasta se lupta sa respinga o invazie rusa.

- Administratia SUA a anuntat miercuri deblocarea unei sume suplimentare de 200 de milioane de dolari drept ajutor acordat Ucrainei pentru aparare, informeaza Agerpres.SUA au anuntat in decembrie acordarea acestei sume de ajutor suplimentar pentru Ucraina, in scop defensiv.„Sustinem suveranitatea si integritatea…