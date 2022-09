Cum sa iti alegi castile pentru telefon

Traim intr-o era digitala in care suntem conectati in mod constant la aplicatiile noastre, iar castile au devenit un accesoriu indispensabil in viata noastra de zi cu zi. Le folosim fara a deranja pe nimeni atunci cand mergem pe strada, cand suntem la birou, in masina, cand vrem sa ascultam playlistul nostru preferat sau… [citeste mai departe]