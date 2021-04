Stiri pe aceeasi tema

- Russell Westbrook scrie istorie in NBA. Baschetbalistul lui Washington Wizards a acumulat 35 de puncte, 21 de pase decisive și 14 recuperari in meciul cu Indiana Pacers, caștigat de formația din capitala Statelor Unite cu scorul de 132-124.

- Beyonce scrie din nou istorie. Are cele mai multe trofee din istoria The Image Awards la categoria muzica. A adunat in total 22. Vestea vine la cateva saptamani dupa ce cantareața a facut istorie la premiile Grammy, cu un record de 28 de statuete. Printre caștigatorii ediției de anul acesta a The Image…

- Un sit al dinozaurilor din Transilvania a fost redescoperit dupa 100 de ani. Echipa internaționala condusa de un paleontolog ungar a gasit in partea de vest a Bazinului Hateg fragmente de oase fosilizate. Anunțul descoperirii a fost facut de Muzeul National de Istorie al Ungariei.

- Deputatul Bogdan Ivan a declarat ca actuala Guvernare nu investește, ci doar taie bugetele alocate fiecarei ramuri in parte: sanatate, educație, investiții, etc. „Au respins toate amendamentele la Bugetul de Stat, in comisii. Romania putea face istorie!”, a declarat social-democratul. Deputatul Bogdan…

- Atat revolutionarii, cat si societatea civila continua sa spere ca intr-o buna zi va fi aflat adevarul despre Revolutia din 1989. Insa, in vreme ce dosarul s-a intors din nou la Parchet, si institutul care vrea sa scoata la lumina faptele are o soarta incerta.

- Jannik Sinner (19 ani, 36 ATP), noua senzație din circuitul masculin, a cucerit astazi al doilea titlu al carierei. Dupa ce in toamna lui 2020 caștigase la Sofia, italianul s-a impus astazi la Great Ocean Road Open, unul dintre turneele de incalzire disputate inainte de Australian Open. Sinner l-a…