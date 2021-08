Stiri pe aceeasi tema

- Trupurile gemenilor care au murit dupa ce au cazut de la etajul 10 al unui bloc din Ploiesti au fost ridicate in urma cu putin timp de la morga. Maine cei doi vor fi inmormantati. Intre timp, mama care facea live pe Facebook si lasase copiii singuri in camera este in continuare la psihiatrie. Trupurile…

