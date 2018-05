Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat și Virginia, Statele Unite, și-a uitat gemenii de cinci luni inchiși in mașina mai multe ore, iar cei doi au murit din cauza asfixierii și a caldurii insuportabile din interiorul autovehiculului, scrie Fox News. Cei doi copii in varsta de 5 luni au murit dupa ce au ramas ore intregi intr-o…

- Asistenta lui Dani Oțil și a lui Razvan Simion va avea un look… nou. Flavia iși pune aparat dentar pe care-l va purta un an și jumatate. Ea a ajuns deja in cabinetul stomatologului, unde a fost sedata pentru extracțiile maselelor de minte. Asistenta matinalilor Antenei 1 va aparea, in curand, cu un…

- Pentru cine nu stie, este o actrita de comedie apreciata in America. Apare la tv si in diverse show-uri de stand up. Si a fost violata in somn… Vedeta a vorbit deschis despre o perioada neagra din viata ei. Este vorba de adolescenta si modul in care si-a pierdut virginitatea. Actrita de comedie a acordat…

- Anul trecut, cu ocazia implinirii varstei de 18 ani, Nicoleta Guța i-a facut cadou fiului sau o mașina, limuzina germana, la mana a doua. Dupa ce s-a plimbat cu ea un an de zile, Gabriel a decis sa iși vanda autoturismul, pentru suma de 21.999 euro, preț negociabil. „Vand Audi A7, motor 3.0 litri diesel,…

- Un șofer din Canada a avut parte de o surpriza neplacuta atunci cand și-a luat mașina de la service. Daniel Sheikhan lasase deschisa camera de filmat montata pe bordul autovehiculului in valoare de 170.000 de euro, iar cand s-a uitat peste imagini a descoperit ca mecanicii auto s-au plimbat cu mașina…

- S-au scurs momente de groaza intr-un centru comercial din orașul Kemerevo din Rusia, care a fost cuprins de un incendiu devastator. De la o ora la altul bilanțul a crescut extrem de mult și, potrivit celor mai noi informații, sunt cel puțin 37 de morți, 43 de raniți. Din nefericire, alți 69 de oameni,…

- Mai mulți oameni și-au pierdut viața, joi (15 martie), dupa ce o pasarela pietonala care asigura accesul la Universitatea Florida International s-a prabușit pe o autostrada cu șase benzi, relateaza CNN. Opt mașini au fost distruse. Cel puțin patru persoane și-au pierdut viața, potrivit celui mai nou…