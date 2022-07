Stiri pe aceeasi tema

- Fetitele in varsta de o luna care au fost aduse de la Falticeni la Iasi cu suspiciune de infectie cu SARS-CoV-2 se afla internate la Spitalul de Copii „Sf. Maria". Gemenele au fost preluate in cursul zilei de marti, 19 iulie, de un echipaj de Terapie Intensiva al SMURD care le-a transportat in incubatoare…

- Doisprezece minori confirmati cu COVID-19 sunt internati in prezent in Spitalul pentru Copii ‘Sfanta Maria’ din Iasi, doi dintre acestia, sugari, aflandu-se la Terapie Intensiva, a anuntat purtatorul de cuvant al unitatii medicale, dr Solange Tamara Rosu. Starea fetiței de o luna, transferata de la…

- Gemenele transferate ieri de la Falticeni la Iasi in urma unor complicatii aparute dupa infectarea cu SARS-CoV-2 se afla internate la ATI la Spitalul de Copii "Sf. Maria". Doar una dintre fetite a fost depistata pozitiv, cealalta este negativa, dar contact direct al fetitei infectate. "Fetita care…

- Doua fetite gemene, in varsta de o luna si 17 zile, sunt duse, marti, de la Falticeni la Spitalul de Copii din Iasi, cu un echipaj SMURD, in urma unor complicatii aparute dupa infectarea cu SARS-CoV-2.

- Un echipaj de Terapie Intensiva al SMURD Iasi transfera in cursul zilei de astazi, 19 iulie, de la Falticeni la Spitalul de Copii „Sf. Maria" doua fetite din cauza unor complicatii aparute in urma infectarii cu SARS-CoV-2. „Echipajul aduce de la Falticeni gemene de o luna si 17 zile, 2,5 kilograme,…

- La Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi se afla internat la Terapie Intensiva, dupa o perioada de pauza de peste doua luni, primul caz de copil diagnosticat cu COVID-19. Este un copil in varsta de 6 ani, din Suceava, care a ajuns la spital in coma diabetica, pe data de 14 iulie 2022. Medicii au explicat…

- Fetita in varsta de doar 6 luni care a ajuns la Iasi dupa ce s-ar fi inecat cu lapte se afla in continuare in stare foarte grava. Medicii de la Spitalul de Copii „Sf. Maria", unde fetita se afla internata, spun ca prognosticul este unul sever. „Fetita este in sectia de Anestezie si Terapie Intensiva,…

- Micuta se afla in stop cardiorespirator cand a fost consultata de medicii ambulantei. Dupa ce a fost resuscitata o ora, inima micutei a inceput sa bata din nou. O fetita de doar 6 luni dintr-o comuna din judetul Neamt a ajuns in stare grava la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi. Ajutorul medicilor…