- Președintele Klaus Iohannis a venit, sambata dimineața, in Piața Universitații ca sa depuna o coroana de flori la troița ridicata aici in memoria eroilor cazuți in Revoluția de la 1989. Aici a stat de vorba timp de cateva minute cu foștii revoluționari adunați sa comemoreze victimele Revoluției.Ca și…

- Ziarul Unirea FOTO. Cugirul, la 30 de ani de la Revoluția din Decembrie 1989. Al doilea oraș liber de regimul comunist, dupa Timisoara și al patrulea oraș din Romania in care au inceput anifestari impotriva regimului Ceaușescu Acum 30 de ani, in 21 Decembrie 1989, Cugirul devenea al doilea oraș liber…

- Deputatul USR Iulian Bulai i-a transmis, luni, președintelui Senatului, Teodor Meleșcanu, ca e absurd sa conduca ședința solemna ”un comunist cu ștate vechi” și ca un moment solemn a fost transformat ”intr-un paradox de neimaginat”.”Mi se pare puțin absurd ca dvs, un comunist cu ștate vechi,…

- La trei decenii de la Revoluția din 1989, Ministerul Culturii - prin Direcția Județeana pentru Cultura Timiș - și Universitatea de Vest din Timișoara... The post Expozitie comemorativa, la trei decenii de la Revolutie. Vernisajul va avea loc maine, la Timisoara appeared first on Renasterea banateana…

- Istoricul Madalin Hodor, cercetator la Consiliul National pentru Studierea Arhivei Securitatii – CNSAS, a vorbit, in emisiunea lui Tetelu, in contextul implinirii a 30 de ani de la Revoluție, despre perioada dinainte de caderea regimului comunist, despre inceputul sfarșitului lui Nicolae Ceaușescu și…

- Liderii USR din Timiș, respectiv Timișoara au votat in primul tur al alegerilor prezidențiale pentru o Romanie schimbata, duminica, la ora 10, la secția 115 din Școala Gen. 30. Cristian Moș, președintele USR Timiș, susține ca a votat pentru ca la 30 de ani de la Revoluția din Decembrie 1989…

- În primele 7 luni din acest an s-au înregistrat 65.558 de casatorii, cu aproape 9.000 mai puține decât în perioada similara din anul trecut, arata datele transmise marți de Institutul Național de Statistica. De asemenea, numarul copiilor nascuți a scazut cu peste 12.000, amplificând…

- Traian Basescu a intrat, in direct, la Realitatea TV, pentru a-i da o replica vicepreședintelui LDE, Ovidiu Silaghi: "Domnul Silaghi, lasați-o moarta cu Securitatea. Va aduc aminte ca al dumneavoastra candidat primea ordine de la Iulian Vlad la Revoluție sa mearga sa-l aduca pe Ion Iliescu…