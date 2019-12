Stiri pe aceeasi tema

- Daca a curs sange de Voican in Piața Universitații, e un semn bun, spune Teodor Marieș, președintele Asociației „21 Decembrie”, in direct pe B1 TV, dupa ce Gelu Voican Voiculescu a fost batut, scuipat și injurat de revoluționarii prezenți la slujba de pomenire a eroilor martiri organizata sambata…

- Gelu Voican Voiculescu a fost atacat de catre cei care participa la evenimentele cu ocazia Revoluției. Voiculescu a fost luat pe sus de revoluționarii care i-au spus ca nu are ce cauta acolo. Unul dintre revoluționari l-a lovit cu o carja in cap și i-a spart capul. Individul a fost…

- Gelu Voican-Voiculescu, directorul general al Institutului Revoluției Romane, a fost agresat la ceremonia din Piața Universitații de comemorare a victimelor Revoluției din 1989.Fostul vicepremier din 1989-1990, acuzat in dosarul Revoluției, a fost apostrofat de o parte dintre participanții la ceremonie,…

- Vineri, la ora 12.00 sirenele antiaeriene vor rasuna in Timișoara, primul oraș eliberat de comunism in urma cu 30 de ani. Premierul Ludovic Orban va fi prezent la Timișoara unde va depune o coroana de flori la Monumentul Eroilor Martiri al Revolutiei din Cimitirul Eroilor. Pe 20 decembrie, in urma cu…

- La trei decenii de la evenimentele sangeroase din 1989, astazi are loc, la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), primul termen in camera preliminara in dosarul Revolutiei. Fostul președinte al Romaniei Ion Iliescu și fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu sunt puși sub acuzare pentru infractiuni…

- Biciclistii din Bucuresti participa, duminica, in Piata Universitatii, la protestul „Si pe biciclisti ii asteapta cineva acasa!”. Manifestantii vor sa sa atraga atentia soferilor si autoritatilor despre existenta lor in trafic. Protestul are loc in Piata Universitatii. Participantii și-au așezat bicicletele…

- Fostul europarlamentar Monica Macovei il urmeaza pe Gabriel Liiceanu si demisioneaza la randul sau din Grupul pentru Dialog Social. Macovei acuza incalcari ale legii in interiorul asociatiei. “Nu mai exista concordanța intre respectarea legii in interiorul asociației și poziția publica a GDS. Or, respectarea…

- Șase oameni raniți și șapte mașini avariate este bilanțul unui grav accident care a avut loc in noaptea de sambata spre duminica in Piața Constituției. Cel puțin doi tineri ar fi facut timp de mai multe ore liniuțe și drifturi langa Casa Poporului cand, la un moment dat, unul dintre ei a pierdut controlul…