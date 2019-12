Gelu Voican Voiculescu, huiduit și atacat în Piața Universității: „Cum ai tupeul să vii aici?” Fostul vice prim-ministru Gelu Voican Voiculescu a venit, sambata, in Piața Universitații, locul unde se desfașoara un eveniment de comemorare a eroilor Revoluției, el fiind huiduit de oamenii prezenți la manifestație, aceștia strigand: „Criminalule, cum ai tupeul sa vii aici?”. Gelu Voican Voiculescu a venit in Piața Universitații, locul unde mai multe oficialitați, intre care […] Articolul Gelu Voican Voiculescu, huiduit și atacat in Piața Universitații: „Cum ai tupeul sa vii aici?” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

- Gelu Voican Voiculescu, care a deținut funcția de viceprim-ministru în Guvernul provizoriu Petre Roman și trimis în judecata pentru infracțiuni contra umanitații, a fost lovit, sâmbata, de protestatari cu o cârja la Troița de la Universitate, unde a venit sa depuna coroane de…

- Gelu Voican Voiculescu a mers in Piața Universitații pentru a comemora victimele Revoluției din 1989. Acesta a avut parte de incidente violente cu revoluționarii și oamenii aflați la troița din Piața Universitații.Citește și: Adriana Saftoiu face PRAF conducerea PNL: Imi este rușine! Ne incalcam…

- Președintele Klaus Iohannis a depus, sambata, la Troita din Piata Universitatii, o coroana de flori in memoria victimelor Revoluției. In aceasta zi, in urma cu 30 de ani, incepea Revoluția in Capitala. Președintele a tinut si un moment de reculegere. AMPress

- Gelu Voican Voiculescu, unul dintre cei care au jucat un rol important la Revolutia din 1989, a fost batut si huiduit in Piata Universitatii, acolo unde fostul politician ajunsese pentru comemorarea eroilor cazuti la Revolutie.

