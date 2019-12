Stiri pe aceeasi tema

- Gelu Voican Voiculescu, unul dintre actorii politici cheie din timpul evenimentelor din decembrie 1989, a fost batut de revolutionari, sambata, la slujba de pomenire organizata in Piata Universitatii din Bucuresti, la 30 de ani de la momentul in care Revolutia Romana se muta in Capitala, iar dictatorul…

- Gelu Voican Voiculescu a mers in Piața Universitații pentru a comemora victimele Revoluției din 1989. Acesta a avut parte de incidente violente cu revoluționarii și oamenii aflați la troița din Piața Universitații.Citește și: Adriana Saftoiu face PRAF conducerea PNL: Imi este rușine! Ne incalcam…

- Președintele Klaus Iohannis a depus, sambata, la Troita din Piata Universitatii, o coroana de flori in memoria victimelor Revoluției. In aceasta zi, in urma cu 30 de ani, incepea Revoluția in Capitala. Președintele a tinut si un moment de reculegere. AMPress

- Gelu Voican Voiculescu, unul dintre cei care au jucat un rol important la Revolutia din 1989, a fost batut si huiduit in Piata Universitatii, acolo unde fostul politician ajunsese pentru comemorarea eroilor cazuti la Revolutie.

- Președintele Klaus Iohannis a venit, sambata dimineața, in Piața Universitații ca sa depuna o coroana de flori la troița ridicata aici in memoria eroilor cazuți in Revoluția de la 1989. Aici a stat de vorba timp de cateva minute cu foștii revoluționari adunați sa comemoreze victimele Revoluției.Ca și…

- Sorin Lupșa este din 1988 fotograf al Agenției Naționale de presa AGERPRES, dar și unul dintre romanii care au scris istoria Revoluției din decembrie 1989 prin intermediul fotografiei. Cu o cariera de 32 de ani, Sorin Lupșa a reușit sa iși expuna creațiile in mai multe expoziții, dar și in albume…

- Parlamentul European a adoptat joi, cu 513 voturi pentru, 18 impotriva si 87 de abtineri, o rezolutie privind comemorarea a treizeci de ani de la Revolutia romana din decembrie 1989. O dezbatere pe aceasta...

- La Otopeni, prezenta la vot in jurul orei 11.30 era mult mai redusa comparativ cu primul tur al alegerilor prezidentiale. La sectia de votare 50, amenajata la primaria orașului, la ora 11.30, la urnele de vot prezenta era de 17%, aproximativ 50 de persoane pe liste suplimentare. Articol publicat in…