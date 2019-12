Gelu Voican Voiculescu a depus plangere impotriva celui care l-a lovit

Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Romana vine cu informații de ultim moment dupa incidentul din Piața Universitații! Potrivit surse citate, Gelu Voican Voiculescu a formulat plangere impotriva barbatului de 68 de ani care l-a lovit in cap cu o carja.Ministrul Mediului, veste URIAȘA, in plin scandal legat de defrișarile…

- Jandarmeria București a dat publicitații imaginea celui care l-a lovit cu carja in cap pe Gelu Voican-Voiculescu. Jandarmii au transmis semnalmentele catre polițiștii care trebuie sa-l gaseasca. In momentul agresiunii, jandarmii prezenți l-au indepartat pe agresor de victima sa, dar l-au lasat sa plece.”In…

- Jandarmeria Capitalei il cauta, in continuare, pe cel care l-a lovit cu un baston in cap pe Gelu Voican Voiculescu, oficialii insituției precizand ca agresorul are circa 65 de ani, nefiind cunoscut cu antecedente la adunarile publice, anunța MEDIAFAX.„Acțiunea de lovire a fost constatata dupa…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu a declarat, marti, ca a depus o plangere penala la DNA Craiova impotriva managerilor care au condus Spitalul Judetean de Urgenta Targu Jiu in ultimii cinci ani. "Am fost astazi (marti n.r.) la DNA Craiova, asa cum am promis acum cateva zile, am depus o plangere…

- Printre altele, ONG-ul solicita efectuarea unui control din cauza ca „In contextul vizitei din 3.11.2019 a premierului Viorica Dancila la Spitalului Judetean Sf. Pantelimon Focsani – Sectia de neonatologie si pediatrie, am constatat ca dna ministru interimar si dna ministru a Sanatatii, Sorina Pintea…

- Jurnalista Sorina Matei, de la B1 TV, anunta ca a depus o plangere penala la Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ) impotriva procurorului-sef interimar al DNA, Nistor Calin, si a purtatoarei de cuvant a DNA, Livia Saplacan. Sorina Matei ii acuza pe cei doi ca au scurs in mod…

- Rasturnare de situatie in cazul razboiului dintre Ioana Filimon si iubitul turc. Dupa ce vedeta ar fi fost sechestrata de acesta si s-ar fi ajuns chiar si la Politie, acum, iubitul turc vrea sa faca plangere la Politie pe numele ei.