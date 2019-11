Stiri pe aceeasi tema

- # Granit Muzaci, Franța: „Voi sta in Romania pana termin studiile” In timp ce foarte mulți tineri romani pleaca sa studieze in strainatate, țara noastra ramane o atracție pentru studenții straini, care aleg sa invețe limba romana la programul pregatitor al Universitații din Pitești. Cei mai mulți vin…

- Intrarea Vioricai Dancila in turul doi al alegerilor prezidențiale ii determina pe pesediști sa-și amane conflictele interne de partid și sa puna umarul la campanie in urmatoarele saptamani. Vorbim aici de organizația județeana a PSD Cluj, unde numirea lui Liviu Alexa in funcția de președinte a starnit…

- Celebrul actor Leonardo DiCaprio a distribuit, pe contul sau de Instagram, o postare a Greenpeace despre Marșul Padurilor din Romania, care a avut loc duminica in București și in mai multe orașe din țara.

- Canalul american de televiziune NBC relateaza ca activitatea lui Hunter Biden in Romania, implicat in consultanța juridica pentru omul de afaceri Puiu Popoviciu, ridica semne de intrebare de natura etica.

- Dupa ce a fost surprins fentând UEFA și insinuându-se la meciul România – Norvegia, de pe Arena Naționala, deși regulamentul interzicea altor persoane decât copiilor sub 14 și însoțitorilor

- Vicepreședintele USR Vlad Alexandrescu, senator, a declarat miercuri, la Antena 3, ca USR nu exclude varianta sa voteze impotriva oricarui guvern liberal pentru a se ajunge la anticipate.„Categoric (nu exclud sa votam impotriva guvernului Orban). Nu poti sa guvernezi cu o majoritate PSD -…

- "Orice zi in care Guvernul derutat, eșuat, demis, PSD-ist, ramane, fie și el interimar, este o zi pierduta pentru Romania și pentru romani. Exista analiști, parerologi de tot felul, care au tot povestit ca Iohannis se bazeaza in campanie pe PSD și Iohannis nu va face nimic ca sa treaca moțiunea,…

- "Eu cred ca este doar unul dintre mesajele populiste pe care romanii il vor intelege. Cred, de altfel, ca romanii deja s-au saturat de acest #rezist, de aceasta rezistenta, care de multe ori s-a concretizat in rezistenta la a promova si dezvolta proiecte importante pentru Romania, atat la nivel local…