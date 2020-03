Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT din Brașov au finalizat ancheta și au trimis, joi, in judecata dosarul in care Gelu Olteanu, fost șef al Departamentului de Informatii si Protectie Interna (DIPI) din Ministerul Afacerilor Interne, concubina sa Vanessa Youness și cetateanul britanic Lishman Thomas Ivor Mowbray. Acestia…

- Prezenta luni, 24 februarie, in Ramnicu Valcea, pentru a documenta facilitatile locale de depozitare si prelucrare a deseurilor, artistul fotograf Laura Van Severen a fost placut impresionata de felul in care arata Depozitul de deseuri de la Feteni, statia de compost sau fosta groapa de gunoi – acum…

- O grupare infracționala din Vaslui, specializata in infracțiuni de evaziune fiscala, a fost destructurata de poliție. Gruparea se ocupa de comerțul cu autovehicule second-hand.Indivizii aduceau mașini din Belgia, Olanda, Germania, Italia, Franța și Spania și le vindeau in Romania, dar fara a inregistra…

- ''Un anumit numar de cetateni europeni in China doresc sa paraseasca aceasta tara, cifra actuala este de aproximativ 600, dar deocamdata nu pot face acest lucru'', a declarat comisarul european pentru gestionarea crizelor, Janez Lenarcic. Acesti cetateni care doresc evacuarea provin din Austria, Belgia,…

- Numarul de innoptari in structurile de primire turistica din Uniunea Europeana a depasit 3,2 miliarde in anul 2019, in crestere cu 2,4% comparativ cu 2018, statele membre care au inregistrat cele mai puternice cresteri procentuale fiind Slovacia (12,6%), Lituania (10%), Olanda (6,8%), Marea Britanie…

- Politistii romani au desfasurat, in ultima saptamana, misiuni pentru aducerea in tara a 13 persoane urmarite international. De asemenea, au predat 17 urmariti catre statele ce aveau emise mandate de arestare pe numele unor cetateni aflati in Romania, potrivit news.ro”In perioada 11 - 17 ianuarie…

- Emanuel Gyenes a obținut miercuri cea mai buna clasare de pâna acum în Raliul Dakar 2020, la secțiunea moto. Românul a încheiat pe locul 14 etapa a zecea, desfașurata între Haradh și Shubaytah, în Arabia Saudita.Din cauza condițiilor meteorologice (vânt…

- Romania se situeaza in top 10 piețe de bere din UE, alaturi de Germania, Polonia, Marea Britanie, Spania, Olanda, Franța, Republica Ceha, Italia și Turcia, situandu-se și in anul 2018 pe locul 7 din punctul de vedere al volumului pieței, arata asociația Berarii Romaniei.