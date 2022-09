Stiri pe aceeasi tema

- Gelu Feraru gatește din pasiune, inca din copilarie. Provenind dintr-o familie numeroasa, nevoia l-a invațat sa faca tot felul de preparate și in timp, a descoperit ca ii face și placere. El a venit la Chefi la Cuțite sa ii impresioneze pe jurați.

- Cu o apariție neașteptata, Titus Alexandru i-a fascinat pe cei trei chefi cu povestea sa de viața. In timpul avut la dispoziție, el a gatit doua preparate inconjurate de legende și istorisiri din vremuri demult apuse.

- Gabriel Dragușanu, concurentul cu o poveste de viața speciala, i-a cucerit pe cei trei chefi cu preparatul sau reinventat in ediția 2 a sezonului 10 Chefi la cuțite, de pe 5 septembrie 2022. Hai sa vezi care este motivul pentru care jurații show-ului culinar au ramas fara cuvinte in timpul jurizarii…

- Concursul "Chef-ul rețetelor" revine și in sezonul 10 al emisiunii Chefi la Cuțite. Urmarește rețeta pregatita de chef Florin Dumitrescu, raspunde primul și poți caștiga vouchere de cumparaturi Lidl.

- Doina Teodoru, iubita lui Catalin Scarlatescu, vine la „Chefi la cuțite”, sezonul 10. Caștigatoarea „iUmor” face glume la adresa partenerului ei, iar colegii lui nu se pot abține din ras. Surpriza pentru telespectatori, dar și pentru Chef Catalin Scarlatescu. Doina Teodoru participa la „Chefi la cuțite”…

- Are patru trofee Chefi la cuțite caștigate pana acum și este pregatit pentru o noua competiție! In curand, Sorin Bontea intra din nou in arena culinara la Antena 1, pentru urmatoarea confruntare cu Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu.

- Momente de panica in aceasta dimineața la o creșa din Pitești. 12 copii au fost evacuati, dupa ce bratul unei macarale era in pericol sa se prabuseasca peste cladirea unde se aflau.Se pare ca totul ar fi pornit de la o defectiune tehnica care a dus la o miscare gresita a utilajului iar bratul macaralei…

- Horoscopul lunii iulie vine atat cu vești bune, cat și cu vești proaste, astfel ca una dintre cele 12 zodii o sa aiba parte de o cearta "la cuțite" cu o persoana extrem de draga la finalul acestei luni. Cu siguranța nimeni nu iși dorește acest lucru, insa cert este ca urmeaza o perioada dificila pentru…