- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca presedintele Klaus Iohannis ramane "in agenda politica a unui singur partid" - PNL, noteaza Agerpres. "Am urmarit discursul presedintelui Iohannis. Se continua in acelasi ritm, la inceputul discursului presedintele incearca sa fie presedintele Romaniei…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, afirma ca mare parte din vina pentru ceea ce se intampla in plan economic in Romania o are PSD, iar ceea ce au propus social-democratii in Programul de guvernare este ”crima cu premeditare”. Citu ii acuza pe social-democrati ca stiu care sunt elementele…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat joi, la Antena 3, ca le propune șefilor partidelor politice parlamentare sa aiba o discuție despre data alegerilor parlamentare, in contextul inmultirii numarului de noi cazuri de COVID-19, iar decizia sa o ia specialistii, nu politicienii. Potrivit lui Ciolacu,…

- Timișoara, 24 septembrie 2020: O expoziție cu instalații de arta inovative, spectacol de tango argentinian și filme. Pe scurt, un weekend de toamna dedicat artelor, la Iulius Town Timișoara. Agenda de evenimente este completata cu Timișoara Fashion Week și cu un targ de antichitați ce ii va incanta…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, afirma marți ca exista bani pentru majorarea pensiilor, argumentand ca Guvernul ii „mutase” in Fondul de rezerva și ajunsesera „pușculița electorala a PNL”. „Astazi am facut dreptate pentru 5 milioane de pensionari! Pensiile trebuie sa #creasca cu 40%! Bani sunt! Guvernul…

- Un proiect de patrimoniu, unul de revitalizare urbana, trei școli de vara, o conferința și o campanie sociala, aceasta este propunerea de activitați de dezvoltarea comunitații cu care festivalul Zilele Nordului vine la cea de a șaptea ediție.

- Eugen Teodorovici este singurul parlamentar PSD care nu a semnat motiunea de cenzura depusa de social-democrați împotriva Guvernului Orban.Fostul ministru al Finanțelor în Guvernul condus de Viorica Dancila va fi contracandidatul lui Marcel Ciolacu, la Congresul PSD, pentru funcția de…

- 204 parlamentari au semnat motiunea de cenzura a PSD pana in acest moment, sustin surse politice pentru „Adevarul”. Eugen Teodorovici, aflat la cutite cu Marcel Ciolacu, e singurul parlamentar PSD care nu a semnat motiunea. Pentru a tranti Guvernul Orban, PSD trebuie sa adune 233 de voturi.