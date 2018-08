Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul sef al DIICOT, Felix Banila, a declarat miercuri, la RFI, ca nu a existat la DIICOT nicio sesizare in legatura cu o presupusa tentativa de asasinat la adresa presedintelui PSD, Liviu Dragnea. "Va pot spune, din ce am verificat pana acum, ca nu am avut (...). Se pare ca nu am…

- Ieșirile tot mai dese și mai agresive ale lui Darius Vâlcov, din ultimele zile, vin de la faptul ca Liviu Dragnea a dat semnalul competiției pentru postul de premier, pe care Viorica Dancila îl va parasi curând, este de parere consultantul

- „Oricat de mult ar tipa ambasade europene sau alti hastagisti prin piata sau pe oriunde, cine ar indrazni sa modifice actuala forma a legii offshore, in sensul in care sa reduca acele conditii financiare care au fost aprobate in Camera Deputatilor la propunerea lui Liviu Dragnea, cred ca va trebui…

- Darius Valcov susține ca legea offshore aduce in plus pentru bugetul de stat 6 miliarde de dolari, iar oricine ar incerca sa modifice actuala forma ar trebui judecat pentru tradare de țara, potrivit Mediafax. „Oricat de mult ar țipa ambasade europene sau alți haștagiști prin piața sau pe oriunde,…

- Europarlamentarul Catalin Ivan, fost purtator de cuvant al PSD, susține ca emiterea unei OUG privind amnistia este sigura. Acesta acuza ca premierul Viorica Dancila nu va avea nicio reținere sa reglementeze aministia prin OUG.”Liviu Dragnea isi doreste aceasta OUG si eu cred ca este si redactata,…

- Un barbat in varsta de 33 de ani, din Roman, a apelat la pompieri in aceasta seara (10 iulie), sa-i scoata mana de sub pat. Omul a scapat telecomanda, a bagat mana s-o caute si a ramas blocat. Dupa o ora de esecuri s-a hotarat sa sune la 112, iar un echipaj de pompieri a plecat spre apartamentul sau,…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat luni, dupa o intalnire cu Liviu Dragnea, ca nu sustine modificarea codurilor penale prin ordonanta de urgenta. „Vom merge exclusiv pe calea dezbaterii parlamentare“, a subliniat seful Senatului. La doua ore dupa anuntul lui Tariceanu, Liviu Dragnea…

- “Consider revoltator modul in care, astazi, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, si-a permis sa enunte o serie de pozitii impotriva institutiilor europene si sa aduca, astfel, grave prejudicii Romaniei. Calin Popescu Tariceanu a uzurpat functia de presedinte al Senatului intrucat pentru…