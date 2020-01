Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de reorganizare a ANAF, care are ca prioritate zero distrugerea de facto a Antifraudei, a fost preluat de Florin Cițu de la Mirela Calugareanu (actuala șefa a ANAF pusa pe funcție de Dragnea) și nume grele din vechea Garda Financiara, scrie fostul șef al ANAF, Gelu Diaconu pe pagina sa de...

- Premierul anunța angajarea raspunderii pe buget și pe modificarea OUG 114. Cițu: “Daca bugetul intra in Parlament, iese cu deficit de 6-8%” Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri dimineata, ca a decis angajarea raspunderii Guvernului pe proiectul legii bugetului de stat, pe proiectul…

- Decizia privind asumarea raspunderii sau dezbatere pe proiectul de buget pentru anul 2020 o vom lua dupa discutiile pe care le vom avea cu partenerii politici din Coalitie, dar, asa cum arata lucrurile, exista un risc foarte mare ca in cazul in care optam pentru dezbateri in Parlament sa ajungem…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a fost prezent la ședința Consiliului Economic și Social (CES) în care proiectul de rectificare a primit aviz favorabil. Acesta a fost rugat de un membru al sindicatelor, care nu știa daca presa a scris corect ca deficitul dupa rectificare va fi de 4,3%,…

- Ministerul Finantelor a lansat in dezbatere publica proiectul de reorganizare a MFP, anunțat de ministrul Florin Cițu, ce stabilește numarul maxim de posturi al aparatului propriu al ministerului la 1.917 posturi, cu 24 mai multe decat la ultima reorganizare facuta de Eugen Teodorovici.Proiectul…

- Dan Barna, candidatul Aliantei USR PLUS la alegerile prezidentiale, isi prezinta proiectul de Presedinte la Constanta.Marti, 5 noimebrie, de la ora 13:00, Dan Barna va oferi declaratii de presa in centrul orasului, pe strada Stefan cel Mare ndash; Piata Grivitei. Pana la ora 14.00, acesta se va plimba…

