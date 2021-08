Gelozia oarbă i-a luat minţile şi după divorţ: iată ce a făcut în casa fostei soţii! Desi cei doi erau divortati, barbatul continua sa-si chestioneze fosta nevasta in privinta relatiilor pe care le are. O plecare cu copilul la munte a pus insa capac la toate. Gelozia i-a distrus unui barbat casnicia si l-a adus in fata instantei, chemat de fosta sotie, ingrozita de purtarea lui. Spre deosebire de alte situatii similare, judecatorii au emis un ordin de protectie pe o durata minima, apreciind faptul ca barbatul a stiut sa se controleze. Elena P. si Dan V. au divortat in urma cu cateva luni. Au continuat sa locuiasca in acelasi imobil, avand grija de copilul comun. Desi sunt divortati,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

