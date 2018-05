Gelateria DolciConi, afacerea de familie care vinde fericire intr-o cupa de inghetata

Stiri pe aceeasi tema

- Este extravaganta, extrem de libera in gandire si naturala. Despre Delia vorbim, care nu rateaza nicio ocazie sa isi amuze fanii. Cu un simt al umorului extrem de dezvoltat, artista a reusit sa starneasca hohote de ras cu o fotografie.

- SC Mymob Myjob SRL, prin lichidator, anunta vanzarea la licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 4.632 mp, situat in com Topalu, str. Soarelui, nr.710, jud. Constanta, inscris in CF 10223 a com Topalu, cu deschidere de 134,6 ml la strada Soarelui distanta pana la Dunare este de aproximativ…

- ANAF scoate la licitație mașini intrate in proprietatea statului in urma unor confiscari sau executari silite, cu preturi accesibile pentru toata lumea. Vanzarea este directa sau prin licitație, așa cum procedeaza de obicei ANAF. Autoturismele sunt vandute de Administrația Județeana a Finanțelor Publice…

- O scrisoare "extrem de rara" semnata de toti cei patru membri ai trupei The Beatles ar putea obtine pana la 12.000 de lire sterline la licitatie, informeaza Press Association, scrie agerpres.ro.

- Odata cu liberalizarea pietei funciare de la 1 ianuarie 2014, Romania s-a transformat in raiul speculatorilor de terenuri agricole. Zeci de mii de hectare sunt vandute anual. Cat pamant au cumparat strainii, nu se stie exact, pentru ca Ministerul Agriculturii nu are o statistica, dar asociatiile fermierilor…

- Programul Start-Up Nation a dat șansa viitorilor antreprenori sa iși dezvolte o afacere, dar in același timp a creat și oportunitatea pentru alții de a spera ca pot face un ban din proiecte. Unele proiecte aprobate pe banii din 2017 pentru Start-Up Nation au ajus sa fie scoase la vanzare pe platformele…

- Cesiunea de actiuni ale societatilor comerciale este legala si nu incalca prevederile schemei de ajutor de minimis Start-Up Nation, insa noii detinatori ai acestor companii trebuie sa stie ca vor prelua inclusiv obligatiile ce decurg din implementarea schemei, precizeaza Ministerul pentru Mediul…