Gelateria care se incapaneaza sa reziste intr-o piata inca timida si intr-o zona cu trafic redus de clienti

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 20 de ani din Iasi, membru al clanului Tanase, a fost retinut pentru 24 de ore fiind acuzat ca ar lovit un barbat din Vaslui, dupa care i-a distrus masina cu sabia. Scenele violente au avut loc in fata unei terase din Iasi, care la momentul incidentului era plina de clienti.

- Pollak Bohus, cunoscut sub numele de Ben, fost concurent al emisiunii "Insula Iubirii", difuzata de Antena 1, a fost retinut de procurorii DIICOT, fiind suspectat ca facea trafic de droguri in Centrul Vechi al Capitalei sau in zona Alba Iulia, potrivit comunicatului oficial al...

- Pollak Bohus, cunoscut sub numele de Ben, fost concurent al emisiunii "Insula Iubirii", difuzata de Antena 1, a fost retinut de procurorii DIICOT, fiind suspectat ca facea trafic de droguri in Centrul Vechi al Capitalei sau in zona Alba Iulia, potrivit comunicatului oficial al procurorilor.

- DJ-ul din Dej cercetat pentru trafic de droguri de risc, aflat in arest la domiciliu, a fost condamnat la 2 ani de inchisoare cu executare, dupa ce in toamna anului trecut a fost surprins in flagrant, pe raza comunei Galgau, județul Salaj, in timp ce ridica un colet trimis de fratele lui din Spania,…

- Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Craiova, care acționau duminica pe strada Raului din municipiu, au depistat in trafic un craiovean, de 38 de ani, dat in urmarire de autoritațile din Cehia pentru conducere sub influența bauturilor alcoolice. Potrivit reprezentanților Inspectoratului ...

- Un imens ambuteiaj. In asta s-a transformat municipiul Buzau in aceasta dupa-amiaza, cozile de mașini intinzandu-se de la McDonalds și pana la podul de la Maracineni. Intersecțiile sunt pline de mașini și nu doar Bulevardul Unirii este un furnicar, ci și strazi conexe precum: Frasinet, Constituției,…

- În ziua de 24 aprilie ora 21 poliiti din cadrul Biroului Ordine Public lau depistat în trafic pe un brbat în vârst de 40 ani din Brila în timp ce conducea o motociclet pe raza municipiului aceasta fiind neînmatriculat iar brileanul având dreptul de a conduce suspen...

- In aceasta perioada strada C. Dobrogeanu – Gherea este in santier, realizandu-se lucrari de consolidare a versantului, in dreptul imobilului de la nr. 54 (situat in varful pantei, pe partea dreapta, in directia de mers spre Valea Cetatii). Lucrarile de punere in siguranța a strazii au incepu sambata,…