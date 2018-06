Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider PSD Victor Ponta sustine ca mesajele din care ar rezulta ca Simona Halep a fost de fapt huiduita pe Arena Nationala sunt postate de la sediul central al PSD pe paginile de Facebook ale filialelor de "un personaj dubios adus de Liviu Dragnea de la Neamt" si face apel la fostii sai colegi…

- Sediul central al Partidului Romania Mare (PRM) a fost spart luni, printre principalele bunuri furate numarandu-se si candelabrul din biroul fostului lider, Corneliu Vadim Tudor, un bust de bronz al lui Lucian Blaga, dar si bateriile chiuvetelor din sediu si robinetele caloriferelor.

- Biblioteca Judeteana „V.A. Urechia“ Galati informeaza galatenii ca, in perioada 27 aprilie - 1 mai 2018, biblioteca va fi inchisa pentru public, atat la sediul central cat si la filiale. In anuntul bibliotecii se mentioneaza ca exceptie face ziua de duminica, 29 aprilie 2018, cand va fi deschis doar…

- Șeful DNA Ploiești, Lucian Onea, s-a prezentat miercuri la sediul central al DNA, informeaza Anetna3. Nu se cunosc motivele pentru care Onea s-a prezentat astazi in fața procurorilor.- in curs de actualizare

- Companiile au inchiriat in primul trimestru aproape 70.000 de metri patrati de spatii de birouri in Bucuresti, iar o treime din cerere a venit din partea firmelor care anterior au avut sediul in vile, cladiri vechi si de mici dimensiuni sau alte spatii decat cladiri moderne, potrivit unui raport…

- Un atac armat a avut loc, marți seara, la sediul YouTube din nordul Californiei. Potrivit unor surse de securitate, cel puțin doua persoane ar fi fost ranite.Cel puțin doua persoane ar fi fost lovite de gloanțe, conform unor surse de securitate citate de LA Times. Daily Mail relateaza ca atacatorul…