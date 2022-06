Stiri pe aceeasi tema

- GEELY Moldova a semnat un acord de parteneriat cu Run Moldova – comunitatea de alergatori pe teren accidentat din țara noastra. Modelele Geely vor asista alergatorii la competițiile din anul 2022, desfașurate in unele dintre cele mai frumoase locații din Republica Moldova, Codrii din preajma orașului…

- Competitia „Votat Produsul Anului®”, editia 2022, si-a desemnat castigatorii. In urma voturilor consumatorilor romani, gama Assista Oftapic, gelurile Naturalis ArtroSuport si Naturalis Septocalmin Islandica, produse din portofoliul Catena, au fost desemnate castigatoarele categoriilor din care au…

- Olimpiada Naționala de Fizica 2022, aflata la ediția 56, organizata in acest an in Bacau, și-a desemnat caștigatorii. Competiția s-a incheiat vineri, 15 aprilie, cu festivitatea de premiere care a avut loc la Centrul de Afaceri și Expoziții,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Centrul Cultural Vrancea, in parteneriat cu AlphaMind CyclingTeam, participa sambata, 16 aprilie 2022, la ora 10.00, in Crangul Petrești, la un eveniment educativ: Concurs de biciclete pentru copii. Competiția se va desfașura pe grupe de varsta, pentru copii cu biciclete, cu varste intre 5 – 14 ani,…

- In contextul aniversarii a 100 de ani de la inființarea Societații Sportive Politehnica Timișoara, Universitatea Politehnica Timișoara organizeaza sambata, 9 aprilie, prima ediție a „Poli Bike Challenge”. Evenimentul are loc in parteneriat cu Asociația Club Sportiv Velocitas, Corratec, Tazz și Primaria…

- In contextul aniversarii a 100 de ani de la inființarea Societații Sportive Politehnica Timișoara, Universitatea Politehnica Timișoara organizeaza sambata, 9 aprilie 2022, prima ediție a POLI BIKE CHALLENGE. Competiția are și un aspect caritabil, sumele colectate fiind direcționate catre susținerea…

- Cu toții am avut la un moment dat nevoie de servicii de hair and beauty din cadrul unui salon. Fie pentru a ne vopsi, tunde, epila sau poate pentru a fi machiate inaintea unui eveniment. Multe femei... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Dupa o intrerupere de doi ani, cauzata de pandemia de Covid 19, Ministerul Educatiei reia competitia pentru obtinerea certificatului "Scoala Europeana" in anul scolar 2021 2022. Aflata la a 17 a editie, competitia se adreseaza tuturor unitatilor de invatamant preuniversitar care au fost si sunt implicate…