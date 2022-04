Stiri pe aceeasi tema

- ”46% dintre companiile de la nivel global s-au confruntat cu fraude sau infractiuni financiare in ultimele 24 de luni, atacurile cibernetice, fraudarea clientilor si deturnarea de active fiind cele mai frecvente infractiuni”, potrivit studiului bianual PwC „Global Economic Crime and Fraud Survey” (GECS)…

- BMW Group, Qualcomm Technologies, Inc. si Arriver Software AB au anuntat o cooperare de dezvoltare pe termen lung pentru dezvoltarea tehnologiilor de condus autonom. Companiile au semnat un acord pentru o cooperare strategica, care se va concentra pe dezvoltarea comuna a tehnologiilor de condus autonom…

- Noi sancțiuni impotriva Rusiei. Statele Unite revoca statutul comercial al națiunii celei mai favorizate pentru Rusia. Vor fi interzise importurile de fructe de mare, alcool și diamante provenite din Rusia.

- Oricine poate constata scumpirea carburanților de la o zi la alta, mai ales ca prețul benzinei premium a depașit deja pragul de 8 lei pe litru. Gazele naturale și cerealele costa și ele mai mult, iar leul e tot mai slab in raport cu principalele valute.

- In anul 2021, activitatea Inspectoratului de Politie Judetean Dambovița a fost concentrata pe creșterea serviciului polițienesc, gradului de ordine și siguranța publica, dar și pentru promovarea unei politici de transparența in relația cu cetațenii, fiind organizate acțiuni specifice in acest sens. …

- Consiliul Concurentei a anuntat luni ca a declansat, in premiera, o investigatie ce vizeaza un posibil comportament anticoncurential al unor companii pe piata fortei de munca calificata/specializata din domeniul productiei autovehicule si/sau altor activitati conexe (componente si sisteme pentru…

- Oficialii NHS care au acceptat mita de 70.000 de lire sterline pentru a promova medicamentele eliberate pe baza de rețeta au vizitat cabinetele de medicina generala pentru a „schimba” medicamentele pacienților, dezvaluie o sedinta de tribunal din UK, transmite The Telegraph relateaza blacknews.ro.…