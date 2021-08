GECON IMPEX COM SRL anunță lansarea proiectului cu titlul ”Cerere…

GECON IMPEX COM SRL anunța lansarea proiectului cu titlul ”Cerere de finanțare CAPITAL DE LUCRU – GECON IMPEX COM SRL” proiect nr RUE 10702 din 27.07.2021 inscris in cadrul Masurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituitaprin OUG nr 130/2020. Proiectul se deruleaza pe o perioada de maxim 12 luni, incepand cu data semnarii contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE , respectiv 27.07.2021. Obiectivul proiectului il reprezinta sprijinirea financiara din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020,…