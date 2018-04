Stiri pe aceeasi tema

- La data de 14 martie 2018, politistii Servicului pentru Investigarea Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Alba, efectueaza 35 de perchezitii in judetele Alba (7), Arad (8), Bihor (4), Cluj (11), Maramures ( 2),…

- O angajata a Primariei Polovragi a fost jefuita in timp ce se afla la serviciu. Femeia, in varsta de 38 de ani, a anuntat politia la inceputul acestei saptamani ca persoane necunoscute i-au sustras suma de 700 de lei din geanta pe care o avea in biroul in care iși desfașoara activitatea. In urma cercetarilor…

- Unul dintre mascatii gorjeni, luptator in cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale, si-a incheiat cariera de politist. Dupa o viata dedicata muncii de poliție, agentul șef principal Gheorghe Rovența si-a luat ramas bun miercuri de la colegii care i-au fost o ...

- Iarna a pus stapanire si pe Vestul tarii. A nins in ultimele doua zile, astfel ca, in Oradea, utilajele de deszapezire au iesit pe strazi. In ceea ce priveste drumurile judetene, CJ Bihor a anuntat ca s-a intervenit pe toate cele cinci zone, insa vicepresedintele Traian Bodea s-a declarat nemultumit…

- Un barbat a murit dupa ce a fost lovit de duba mascaților in Argeș. Șoferul autospecialei in care se aflau polițiști de la Serviciul de Acțiuni Speciale l-a izbit in plin pe pietonul de 57 de ani care s-a stins la spital din cauza ranilor grave. Scena infioratoare a fost surprinsa de camerele de supraveghere!…

- Intr-o zi blestemata, mana ucigașa sau secunda fatala le-a rapit tot ce aveau mai drag. Soțul, tatal – polițist sau pompier, pilot, jandarm sau aviator -, nu s-a mai intors, ca de obicei, acasa din tura obișnuita de serviciu. Sau din misiune. Sub biciuirea dureroasa a singuratații, soțiile, fiii sau…

- La data de 16 februarie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, impreuna cu luptatori din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale, au acționat pentru depistarea persoanelor urmarite in temeiul legii și a celor care se sustrag urmaririi penale.