Geantă plină cu droguri, găsită de nişte copii într-o şură din Suceava Cațiva copii au gasit o geanta plina cu droguri, intr-o sura din Suceava. Procurorii au intrat pe fir și au descoperit o rețea formata din 13 tineri, printre care și doi minori de 16 și 17 ani. In urma anchetei demarate, procurorii au descoperit ca unul dintre tineri l-a amenintat in stil mafiot, pe unul dintre cei doi adolescenti, incercand sa-l rapeasca de pe strada. Tanarul a recurs la acest gest dupa ce unul dintre adolescenți ar fi dat declaratii despre activitatea infractionala a retelei. In valiza din șura se aflau 2,5 kilograme de cannabis și cateva grame de ciuperci halucinogene. Procurorii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

