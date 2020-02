Geanina Sechel a murit pentru că medicul cardiolog era reținut într-o ”discuție amicală” Cazul Geanina Sechel, foarte cunoscut și inca nerezolvat (o tanara mama care a murit la o zi dupa ce-a dat viața), s-a consumat practic, in cateva ore, evoluția fiind de la ”stare generala buna”, consemnata la miezul zilei de 30 noiembrie 2017, la ”deces”, trecut in scripte la ora 23,03, dar cu stop cardio-respirator inregistrat la 21,53. In tot acest timp, o femeie, internata intr-un spital de urgența, a avut pulsul de la 180 la 217 și a fost consultata ”telefonic”, pentru ca medicul de garda de la secția de cardiologie, un etaj mai sus, a invocat urgențe majore și nu a reușit sa coboare sa vada… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

