Geanina Ilieș se împarte între Pro TV și afacerea sa. Ultima afacere este încă în leasing, o clinică de remodelare corporală Geanina Ilieș se imparte intre Pro TV și afacerea sa. Fosta prezentatoare a emisiunii ”Gospodar fara pereche” de la Pro TV, actualmente la ”Hai sa fim super” (Pro TV Plus) a intrat in afaceri dupa ce a plecat de la Antena 1, in urma cu șase ani. A incercat felurite rețete insa cel mai bine i-a mers cu propriul salon de bronzare. Motiv pentru care s-a extins și și-a deschis și o clinica de remodelare corporala unde femeile se pot relaxa si pot sa-si faca diverse proceduri de infrumusetare si masaje. Restricțiile din perioada de lockdown și de dupa i-au afectat afacerile, mai ales ca Geanina Ilieș… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

