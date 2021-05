Stiri pe aceeasi tema

- In aceste zile, in capitala, se munceşte la cosirea ierbii in parcuri, scuaruri, spațiile publice din capitală, aliniamentele stradale. Potrivit edilului capitalei, Ion Ceban, angajaţii I.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi” intervin in toate sectoarele capitalei la cosirea ierbii.…

- Secretarul de stat Andrei Baciu a declarat ca, incepand de luni, angajații din sectorul HoReCa se vor putea vaccina intr-un spațiu special amenajat la Hanul lui Manuc din București.Secretarul de stat a precizat ca acolo va fi prezenta o echipa mobila de medici care vor demara acest proces de imunizare.„Luni…

- CHIȘINAU, 21 apr - Sputnik. Dupa mai bine de 12 ore de la izbucnirea incendiului la depozitul de pe strada Calea Basarabiei din Chișinau, pompierii nu au reușit sa-l lichideze. 60 de angajați ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgența cu 15 autospeciale de intervenție intervin in continuare…

- Metrorex ia masuri drastice, in urma grevei de saptamana trecuta. Angajații care au protestat raman fara banii din salarii The post CHECK-IN. Metrorex condamna greva care a paralizat Capitala. Sindicaliștii milionari, dați in judecata appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: CHECK-IN.…

- Președintele sindicatului aflat in spatele protestului care a blocat vineri circulația metroului in Capitala a declarat pentru Libertatea ca nu s-a aflat in București in timpul protestelor. Un comunicat al sindicatului datat vineri 26 martie poarta semnatura lui Ion Radoi alaturi de cele ale altor patru…

- Politistii bucuresteni si ofiterii Brigazii Antiteroriste a SRI efectueaza cercetari intr-un caz in care este anchetat un schimb de focuri cu arme cu bile metalice in urma caruia au fost sparte geamul unei masini, dar si geamul unui imobil.

- Brigitte și Florin Pastrama au plecat intr-o vacanța de vis in Dubai, unde au in plan sa se și mute, dar nici nu banuiesc ce s-a intamplat in lipsa lor. Bruneta și soțul ei au lasat casa din Capitala in grija celor doi angajați, menajera Mariana și nea Marian, care nici nu au așteptat bine sa plece…

- Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET“ avertizeaza ca angajații din 16 unitați de invațamant de masa și din toate unitațile de invațamant special din Municipiul București nu și-au primit salariile deoarece Ministerul Educației nu a deblocat programul de salarizare. „Angajații nu…