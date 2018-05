GDPR. Prevederile noului regulament al UE privind protecția datelor cu caracter personal Antena 3 S.A. utilizeaza fișiere de tip cookie pentru a va oferi o experiența cat mai placuta și personalizata pe www.antena3.ro. Iți aducem la cunoștința faptul ca ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificarile propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").



Inainte de a continua navigarea pe www.antena3.ro, te rugam… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol si foto: antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Antena 3 S.A. utilizeaza fișiere de tip cookie pentru a va oferi o experiența cat mai placuta și personalizata pe www.antena3.ro. Iți aducem la cunoștința faptul ca ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificarile propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si…

- Antena 3 S.A. utilizeaza fișiere de tip cookie pentru a va oferi o experiența cat mai placuta și personalizata pe www.antena3.ro. Iți aducem la cunoștința faptul ca ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificarile propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si…

- Regulamentul general privind protectia datelor (RGDP) la nivelul Uniunii Europene (UE) intra in vigoare vineri, cu obiectivul de a intari apararea dreptului persoanelor la protectia datelor cu caracter personal, ca drept fundamental al UE.

- Regulamentul general privind protectia datelor (RGDP) la nivelul Uniunii Europene (UE) intra in vigoare vineri, cu obiectivul de a intari apararea dreptului persoanelor la protectia datelor cu caracter personal, ca drept fundamental al UE. Incepand din aceasta zi, tuturor companiilor care desfasoara…

- Datele personale a peste 265.000 de sportivi din Romania intra, din 25 mai, sub protectia noilor prevederi referitoare la protectia datelor cu caracter personal (GDPR), iar cluburile sportive si federatiile risca amenzi care le pot scoate din activitate, in contextul in care amenzile pot ajunge la…

- Din 25 mai intra in vigoare Regulamentul general privind datele personale (GDPR), legislație europeana care obliga toate companiile care prelucreaza date cu caracter personal sa se conformeze la noile reguli mult mai stricte. CCIAT organizeaza un seminar de informare pentru firmele care vor sa-și clarifice…

- Articolul isi propune sa explice proprietarilor sau managerilor de magazine online care este primul pas in implementarea regulamentului in asa fel incat aplicarea acestuia sa nu ingreuneze procesul decizional iar sanctiunile sa fie evitate.