GDPR. Interesul legitim al jurnalistilor in conditiile noilor reguli (II)

Stiri pe aceeasi tema

- Anca Pandrea a vorbit recent despre testamentul sau și despre cine va moșteni intreaga sa avere. Actrița nu are nicio ruda care sa moșteneasca bunurile sale cand ea nu va mai fi. Atat ea, cat și regretatul Iurie Darie și-au dorit foarte tare sa aib un copil, dar nu a fost sa fie, insa. Din […] The post…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a raspuns la intrebarea „De unde luam lumina?” adresata de fostul premier tehnocrat, Dacian Ciolos, precizand ca „de la nimeni”, pentru ca „ar trebui sa ințelegem care este interesul legitim al Romaniei”, așa cum Germania și Franța au facut cu referire…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a raspuns la intrebarea „de unde luam lumina?” adresata de fostul premier technocrat, Dacian Ciolos, precizand ca „de la nimeni”, pentru ca „ar trebui sa ințelegem care este interesul legitim al Romaniei”, așa cum Germania și Franța au facut cu referire…

- Politistii vor dispune, incepand cu 20 mai, suspendarea inmatricularii in cazul in care inspectia tehnica periodica a vehiculului nu este valabila si in cazul in care noul proprietar nu a solicitat transcrierea transmiterii dreptului de proprietate in 90 de zile de la data dobandirii dreptului de proprietate…

- Reunita la Bucuresti, Comisia Tehnica de Seniori a aprobat noul sistem competitional pentru sezonul 2018-2019. Dupa mai multe variante analizate minutios, Liga Nationala de handbal va cunoaste o noua fata. Atat la feminin, cat si la masculin, campionatul va continua cu play-off si play-out, in care…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca(AJOFM) Gorj va organiza in data de 4 aprilie o Bursa a locurilor de munca pentru gorjenii care vor sa fie capsunari in Scotia. Selectatia muncitorilor va fi facuta de catre o firma de recrutare de forta de munca din Craiova. Conditiile de munca in Scotia…

- HOROSCOP BERBEC Daca te rupi un pic de situatia in care te simti blocat, vei reusi sa vezi lucrurile detasat, ca intr-o imagine de ansamblu foarte clara. Imagineaza-ti ca esti un vultur care se inalta deasupra tuturor si, de acolo de sus, vede exact cum stau lucrurile: de unde vin, incotro…

- Odata cu intrarea in vigoare a noilor reguli fiscale, aceste indemnizații ar fi scazut considerabil, insa nivelul acestora va fi menținut in urma unei ordonanțe de urgența adoptate ieri de Guvern. Printre nemulțumirile legate de aplicarea noilor reguli fiscale se numarau și cele referitoare la saderea…