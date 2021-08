Stiri pe aceeasi tema

- Romanii sunt printre cei mai deschisi europeni pentru a adopta modul de lucru hibrid, cu 49% fata de media europeana de 41%, insa doar 23% dintre ei considera ca educatia online functioneaza cum trebuie, cel mai scazut procent din Europa, unde media este de 45%, potrivit studiului pan-european "L'Observatoire…

- Catalin Borcoman, procuror in cadrul Parchetului European condus de Laura Codruța Kovesi, a declarat ca la nivelul instituției au fost sesizate numeroase cazuri privind presupuse infracțiuni ce au fost comise in Romania, potrivit unui interviu acordat marți pentru Adevarul.„ Inca din primele zile am…

- CARAS-SEVERIN – Economia „bubuie”: romanii au ajuns sa munceasca doar ca sa aiba ce sa manance, investiții – IOC, locuri de munca spre deloc, viitor amanetat! „Ghinion!“ – cu aceste cuvinte dure caracterizeaza senatorul Ion Mocioalca economia tarii! Masurile luate in ultimul an și jumatate de guvernele…

- 255 de romani și-au depus candidaturile pentru ocuparea unui post de astronaut al Agenției Spațiale Europene (ESA), potrivit anunțului facut chiar de ESA. Dintre aceștia, 199 sunt barbați din Romania și 56 sunt femei din Romania, numarul total fiind de 255 de aplicanți din țara noastra. „Pentru prima…

- Loteria Romana organizeaza campania “Te vaccinezi și caștigi”. ”Sanatatea romanilor a reprezentat intotdeauna o prioritate pentru Loteria Romana, una dintre cele mai importante companii din tara noastra care se bucura de increderea romanilor de peste 114 ani”, transmit reprezentanții Loteriei Romane…

- Toți credincioșii spun ‘amin’ la final de rugaciune sau in timpul slujbelor de la biserica. De ce il rostesc și ce inseamna, de fapt, incheierea unui text ortodox? Foarte puțini știu acest detaliu, deși e in obișnuița majoritații. Ce inseamna ”amin” de la finalul de rugaciune? Romania nu are o religie…

- Wizz Air va introduce doua noi rute din Romania catre destinații din Grecia și Italia cu incepere din luna iulie. Biletele sunt deja disponibile online pe wizzair.com și prin intermediul aplicației pentru mobil. Noile rute vor pleca de pe aeroporturile din București și Bacau. Romanii vor putea calatori…

- Nivelul de utilizare a serviciilor digitale in Romania a crescut intr-un ritm accelerat, aproximativ 4,1 milioane de romani devenind utilizatori incepand cu 2019, ceea ce a ridicat numarul total la 10,8 milioane de persoane, conform unui studiu realizat de McKinsey & Company in ultimele sase…