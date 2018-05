Stiri pe aceeasi tema

- Regulamentul general pentru protecția datelor (GDPR) se aplica in toatele statele membre UE, din 25 mai, deci si in Romania. Firmele mai au la dispoziție cateva zile pentru a se pregati in respectarea noilor norme impuse. Ele sunt nevoite sa pregateasca angajați sau sa apeleze la specialiști care sa…

- Cui și in ce condiții se pot elibera date medicale personale se va discuta cu specialiștii in domeniu, la Simpozionul regional Practic MF, ediția 26, care va avea loc in zilele de 8-9 iunie, la Covasna. Incepind cu 25 mai va fi pus in aplicare, in toate statele membre ale Uniunii Europene, Regulamentul…

- WhatsApp va interzice incepand cu luna mai 2018 utilizatorilor din Uniunea Europeana cu varsta sub 16 ani sa utilizeze platforma. Masura a fost luata inainte de introducerea in UE, incepand cu 25 mai, a unui regulament privind protectia generala a datelor, relateaza BBC, potrivit Mediafax. In prezent,…

- In data de 19 aprilie, de la ora 11:30, Professionals Business Knowledge și Camera de Comerț și Industrie Alba va invita la o dezbatere gratuita privind „Prezentarea noilor reglementari obligatorii privind protectia datelor cu caracter personal (G.D.P.R.)”, care vor intra in vigoare incepand cu data…

- Incepand cu data de 25 mai va intra in vigoare Regulamentul privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date cunoscut in spatiul public ca GDPR. Regulamentul stabileste printre altele si dreptul de a fi uitat…

- Din 25 mai intra in vigoare Regulamentul general privind datele personale (GDPR), legislație europeana care obliga toate companiile care prelucreaza date cu caracter personal sa se conformeze la noile reguli mult mai stricte. CCIAT organizeaza un seminar de informare pentru firmele care vor sa-și clarifice…

- CCIA Arad informeaza companiile și instituțiile publice despre organizarea unei a treia serii pentru cursul de Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal pentru a veni in sprijinul acestora in procesul de aliniere la normele europene in domeniu. „Este un curs foarte important pentru companii…