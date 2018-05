GDPR a perturbat achizițiile automatizate de publicitate online n Europa Intrarea in vigoare a regulamentului GDPR pe 25 mai a afectat puternic achizițiile automatizate de publicitate online, volumele scazand uneori cu zeci de procente, scrie Digiday.com. Vendorii de publicitate nu au reușit sa-și informeze suficient clienții ca va scadea consumul de publicitate automatizata și din cauza ca mai multe publicații din SUA au blocat site-urile in Europa, fiindca nu sunt in masura sa respecte toate regulile GDPR. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Adunarea Generala a Federației Barourilor din Europa (FBE) a luat act cu deosebita ingrijorare despre existența protocolului semnat de SRI cu Parchetul General, in 2009, cand procuror general era Laura Codruța Kovesi. Adunarea Generala a Federației Barourilor din Europa, care cuprinde 250 de asociații…

- Romania isi va respecta angajamentele asumate cu institutiile financiare internationale de a mentine deficitul sub 3%, iar masurile luate in anul 2018 vor asigura atat pentru acest an cat si in viitor o crestere economica sustenabila, a declarat ministrul Finantelor Eugen Teodorovici, la intalnirea…

- Romania se numara printre țarile cu costurile cele mai scazute din Europa privind concedierea din motive care țin de persoana salariatului sau din motive economice, potrivit Studiului internațional privind concedierea, realizat de Deloitte Legal, reprezentat in Romania de Reff & Asociații. Analiza…

- Traficul aerian din Europa este perturbat de o defectiune la sistemul Eurocontrol, potrivit unui anunt facut de agentia europeana pentru siguranta traficului aerian. Jumatate din cursele aeriene vor fui afectate de intarzieri, iar 10% vor fi anulate.

- Aproape jumatate dintre cursele aeriene din Europa inregistreaza intarzieri provocate de o defectiune la sistemul de supraveghere aeriana Eurocontrol, potrivit unui comunicat al agentiei europene pentru siguranta traficului aerian, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Trendurile investitiilor in media confirma continutul video ca fiind lider in preferinte, iar dispozitivele mobile sunt cele mai utilizate pentru vizualizarea continutului, se arata intr-un studiu derulat de IAB Romania cu sprijinul PwC Romania.

- Cetatenii europeni au, incepand de duminica, acces la conținutul online la care sunt abonați in propria țara pe intreg teritoriul Uniunii Europene. Astfel, utlizatorii unor servicii precum Netflix sau HBO Go vor avea acces la conturile lor indiferent de tara de unde se contecteaza. La 1 aprilie 2018,…